UEFA anuncia suspensão dos jogos das ligas dos Campeões e Europa por tempo indeterminado

A UEFA anunciou esta quarta-feira a suspensão dos jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa por tempo indeterminado, devido à pandemia de coronavírus que está a assolar a Europa e o resto do mundo.



Todas as partidas de seleções agendadas para junho também vão ser adiadas, incluindo o "play-off" para o Europeu, que já tinha sido adiado para 2021.

As medidas foram tomadas numa reunião que decorreu esta quarta-feira, para analisar as consequências da pandemia de coronavírus no futebol.