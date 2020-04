O vírus e a democracia

A China começou por esconder os primeiros casos de coronavírus, perseguindo e fazendo até desaparecer médicos que se atreviam a alertar para o assunto. Depois, mudou de estratégia e impôs drásticas medidas para conter a pandemia.

Ao que parece, a China teve sucesso nesse combate e já começou a regressar ao trabalho. Os dirigentes chineses reforçam a imagem internacional do seu país por ser eficaz a reduzir a ameaça viral; e auxiliam com material de proteção dezenas de países, como Portugal. Material em regra vendido, mas algum também oferecido. Assim a China promove implicitamente a ideia de que as democracias liberais são menos capazes de vencer a pandemia do que os regimes autoritários.

Por outro lado, na Hungria o primeiro-ministro, Viktor Orbán, com o pretexto de lutar contra o vírus, assumiu o poder para governar por decreto por tempo indeterminado. E limitou ainda mais a liberdade de informação dos jornalistas. Recorde-se que em 2019 o Parlamento Europeu aprovou a abertura de um processo de infração à Hungria, por violação das normas do Estado de Direito que regem os países da UE. Agora, o antigo primeiro-ministro italiano Matteo Renzi considerou que a Hungria deveria ser expulsa da UE.

Parece que V. Orbán, que se opôs à opressão comunista, não consegue livrar-se das tendências totalitárias herdadas da era soviética. Algo parecido acontece na Polónia, nomeadamente quanto ao ataque governamental à independência da justiça.

Em contrapartida, em Itália o populismo do falso nacionalista Salvini perdeu força, como já aqui disse. E a grande maioria dos países europeus, incluindo Portugal, não suspendeu, nem suspenderá, a democracia para travar a expansão do vírus.

Já o caso dos Estados Unidos é menos claro. Trump, cuja afinidade com líderes pouco democráticos é conhecida, teve um comportamento errático durante as primeiras semanas da pandemia. Até queria acabar, já na Páscoa, as limitações à saída de casa dos americanos – depois teve que recuar. Os EUA têm o maior número mundial de mortos pelo vírus.

Mas, até ao presente, a popularidade de Trump nos EUA não baixou, pelo contrário. Será que as coisas irão mudar até à eleição presidencial de novembro? Não sabemos.

Sabemos, isso sim, que, com Trump, os EUA perderam a liderança mundial no combate ao coronavírus. Esse lugar é, hoje, ocupado pela China.

Só que importa ter consciência do horrível grau de interferência estatal na vida das pessoas e das famílias chinesas. Os dirigentes chineses controlam quase totalmente a vida de quem se encontra na China. Menos sangrenta do que as ditaduras de Estaline e de Mao, o regime super-autoritário de XI Jinping elimina não só a liberdade política e cívica como a mais elementar privacidade das pessoas. Ainda hoje há médicos chineses “críticos” que desaparecem misteriosamente; ou melhor, são desaparecidos...

O poder político chinês vigia em permanência os cidadãos. E estes são avaliados pelo seu “comportamento social”, na realidade pela sua maior ou menor adesão às instruções do partido único. Quem for mal classificado arrisca-se a perdas irreparáveis.

Não acredito que um europeu possa ser atraído por um regime totalitário como o chinês. E em países asiáticos, como a Coreia do Sul e Taiwan (Formosa), a democracia manteve–se e não impediu uma notável contenção da pandemia.