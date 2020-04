Autódromo Internacional do Algarve pronto para acolher Fórmula 1 em 2020

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) recebeu a homologação grau 1 da Federação Internacional do Automóvel e está pronto para receber corridas e testes de Fórmula 1, algo que deverá acontecer em novembro, com os primeiros treinos privados.

Em declarações à Agência Lusa, Paulo Pinheiro, administrador da Parkalgar, empresa detentora do AIA, referiu ter recebido a notícia "com enorme orgulho".

"Já vínhamos tentando desde o ano passado, quando tivemos uma inspeção feita ainda pelo falecido [britânico] Charlie Whiting e por Eduardo Freitas. As alterações pedidas pela Federação Internacional (FIA) foram feitas e agora recebemos o grau máximo de certificação da FIA", explicou.

Testes em novembro e em 2021

Para novembro, está previsto que o circuito algarvio acolha os testes privados de uma das 10 equipas do atual pelotão de Fórmula 1. "Já temos o acordo assinado, pelo que, da nossa parte, está tudo pronto", frisou Paulo Pinheiro, escusando-se a revelar o nome da escuderia "devido a um acordo de confidencialidade".

No entanto, em 2021, o AIA vai candidatar-se a acolher os testes de inverno do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, que nos últimos anos se realizaram em Barcelona.

Além disso, prevê-se que no próximo ano o autódromo de Portimão possa receber, pela primeira vez, uma corrida do Mundial de MotoGP, no qual alinha o português Miguel Oliveira.

"É uma das possibilidades", disse Paulo Pinheiro à Lusa. "Vamos ver como evolui a situação da pandemia", frisou.

2020 não deverá levar F1 ao Algarve

Quanto a este ano, apesar dos diversos cancelamentos já verificados nos campeonatos de MotoGP e Fórmula 1, Paulo Pinheiro vê poucas possibilidades de Portugal vir a acolher alguma prova de um destes campeonatos.

"A não ser que haja alterações significativas, não vão conseguir cumprir os calendários que têm. Neste momento, há mais corridas do que datas", notou.

Desde a inauguração do circuito, em novembro de 2008, o AIA já acolheu os testes de equipas de Fórmula 1 como Ferrari, McLaren, Toyota, Renault, Toro Rosso, Williams e a Mercedes AMG, atual campeã.