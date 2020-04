​Transdev avança com “lay-off” para 2.000 trabalhadores

Garante, no entanto, que vai continuar a assegurar “os serviços mínimos de mobilidade” em todas as regiões.”

A Transdev, uma das mais importantes empresas de transportes rodoviárias do país, avançou esta quarta-feira com o “lay-off” de dois mil trabalhadores devido ao impacto da pandemia de coronavírus no setor.

Na mesma nota, a Transdev apela ao Governo o pagamento “imediato” de nove milhões de euros, montante “que o Estado tem em dívida para com a empresa, para assegurar a tesouraria e permitir o pagamento de salários”.

Além do anúncio do “lay-off” para os trabalhadores, a operadora propõe ainda “a suspensão imediata de todos os processos de contratualização que estejam em curso, assim como o não lançamento de quaisquer procedimentos à contratualização de serviço público”.

A Transdev opera no transporte interurbano no Norte e Centro do país, garante os transportes urbanos nas cidades de Aveiro, Guarda, Lamego, Castelo Branco e Oliveira de Azeméis. Também assegura serviços na área da entrega de encomendas, aluguer de autocarros, além de explorar uma rede de expressos com mais de 300 destinos em Portugal e Espanha.