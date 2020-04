Dos autoclismos às viseiras. Fábrica de Aveiro vai produzir 20 mil componentes por semana

Veja também:

Está em curso uma verdadeira revolução industrial solidária na resposta à pandemia de Covid-19. E desta vez a o exemplo chega de uma fábrica de Aveiro, a OLI, que produz autoclismos e componentes para autoclismos.

"Temos contactos com a ERISING, que é uma startup com origem no Instituto Superior Técnico, e com o INEGI, que está ligado à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto", explica o administrador da empresa, António Oliveira, à Renascença. "Há cerca de duas semanas abordaram-nos, dizendo que estavam a afinar um projeto colaborativo humanitário. Tinham desenvolvido um suporte de viseira para proteção do pessoal hospitalar.”

A reação positiva foi imediata. A partir de agora, vão ser produzidas 20 mil unidades por semana e 80 mil por mês, numa altura em que a fábrica se encontra a laborar 24 horas por dia e sete dias por semana. A 6 de abril, no início da próxima semana, começam a ser distribuídos os primeiros suportes de viseira.

O modelo de viseira tem a particularidade de dispor de duas versões, com ou sem cobertura superior, consoante a sua utilização hospitalar, em combinação com outros equipamentos de proteção como cogulas e fatos. Este é um dos equipamentos de que os profissionais de saúde mais precisam para lutar contra a pandemia, por isso, aceitamos este desafio no primeiro momento, indica a OLI em comunicado.