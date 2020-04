Coronavírus. Regulador aprova corte de 3% na fatura da luz

Veja também:

Em comunicado, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) fala de uma descida de 5 euros por MWh, que se traduz numa redução de 3% na fatura total. Uma decisão justificada com a descida de preços de energia no mercado ibérico de eletricidade (Mibel).

Segundo a entidade liderada por Cristina Portugal, "observou-se que os preços da energia elétrica nos mercados grossistas se têm revelado inferiores à previsão considerada para efeitos da fixação da tarifa de energia aprovada pela ERSE para o ano de 2020".

Normalmente, a actualização tarifária na eletricidade decorre em janeiro. Mas a actual situação no mercado justifica este ajustamento. A medida aplica-se apenas ao mercado regulado, mas, "dada a continuada tendência de descida dos preços no mercado grossista, é expectável que também os comercializadores do mercado liberalizado continuem a refletir essa redução nas suas ofertas comerciais, permitindo que os consumidores do mercado liberalizado também beneficiem de uma descida de preços", acrescenta o regulador.

A medida produz efeitos a partir do dia 7 de abril, mas pode não ser visível de imediato pelos consumidores na fatura "devido à necessidade de atualização dos sistemas do comercializador de último recurso, sendo feitos os acertos devidos se necessário".

Esta terça feira, a ERSE propôs uma descida de 3,3% nas tarifas de gás natural para as famílias no mercado regulado, a partir de outubro e até 30 de setembro de 2021.