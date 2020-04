Coronavírus provoca quebra de 65,8% na venda de livros

A venda de livros em Portugal caiu abruptamente. Perante a situação de agravamento da situação epidemiológica causada pelo novo coronavírus, dados revelados nesta quarta-feira revelam que houve uma quebra de 65,8% nas vendas.

Os números divulgados pela GfK Portugal indicam que, na semana entre 16 e 22 de março, foi registada uma quebra de dois terços do valor nas vendas, quando comparado com igual período do ano anterior.

Esta acentuada diminuição mostra que neste período, que coincide com a declaração de estado de emergência no nosso país, foram vendidos menos 121,6 mil unidades. Traduzindo, significa que houve uma quebra de 1,6 milhões de euros no mercado total.

Em comunicado, a GfK Portugal explica ainda que nos “hipermercados a redução na compra de livros atingiu os 40%”. Mas são as livrarias e outros espaços de venda de livros que pagam a fatura mais pesada com quebras de 73%.