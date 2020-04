Coronavírus. Construção civil sem acesso ao "lay-off"

Veja também:

As empresas de construção e obras públicas não conseguem recorrer ao regime de "lay-off" simplificado. É o que diz à Renascença o presidente da associação que as representa. O problema, indica, está na forma como foi concebido o regime para empresas em dificuldades, por causa da pandemia de Covid-19, um regime que não atente às especificidades do setor da construção civil e obras públicas.

Ricardo Pedrosa Gomes diz por isso que não conhece "até agora nenhum caso de empresas do setor que se tenham candidatado ao regime” recentemente criado pelo Governo para apoiar a manutenção dos postos de trabalho nas empresas em dificuldades por causa do novo coronavírus.