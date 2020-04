Bens não essenciais provenientes de Espanha permitidos, mas em quebra acentuada

Veja também:

A importação de bens não essenciais com origem em Espanha continua a ser possível. Depois da confusão das primeiras horas, gerada pela decisão do Governo espanhol de decretar a suspensão das atividades produtivas não essenciais, os empresários do país vizinho já informaram os transportadores e importadores portugueses, que a circulação de produtos entre Espanha e Portugal se mantém sem quaisquer restrições.

Isto mesmo foi confirmado à Renascença pela presidente da Associação Nacional de Transportadores Portugueses (ANPT). Sónia Valente, assinala, porém, um decréscimo muito acentuado nas mercadorias não essencias provenientes do país vizinho, na medida em que "muitas das empresas espanholas estão paradas, o que se traduz numa circulação reduzida no transporte de mercadorias a partir de Espanha".