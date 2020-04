Trump: “Próximas semanas serão um inferno, é uma questão de vida ou de morte”

O "Boston Globe", um dos mais prestigiados diários americanos, não poupou nas palavras: “O Presidente Trump tem as mãos cheias de sangue”. Atraso criminoso, portanto, no juízo do jornal.

Isto “não é a gripe, é perverso”, disse Trump agora. A 26 de fevereiro tinha dito que “é gripe, é como a gripe”, que, tal como os acidentes de automóvel, “mata mais gente” do que o coronavírus.

“A economia é a minha segunda prioridade. Agora quero salvar vidas”, disse Trump agora. Na semana passada tinha dito que “não podemos permitir que a cura seja pior do que o problema” e prometeu “abrir o país aos negócios muito em breve, porque o país não foi feito para estar fechado”.

Entre a atitude inicial de negação e o reconhecimento tardio da realidade morreram quatro mil americanos, mais do que nos ataques terroristas do 11 de setembro. Mais de 1500 só em Nova Iorque, a principal vítima do 11 de setembro. Os EUA são agora o epicentro da crise, segundo a Organização Mundial de Saúde, e o inferno que Trump anunciou está só a começar. No dia destas declarações, terça-feira, morreram 800 pessoas, aproximando-se dos números do flagelo diário vivido em Itália e em Espanha. Neste momento, ultrapassou já o número de mortos oficiais na China. E conta com 200 mil infectados.

Mais do que no Vietname

Mas as projeções feitas pela “task force” da Casa Branca são arrepiantes. No domingo admitiram entre 100 e 200 mil mortos, agora o pior cenário subiu para 240 mil mortos. No domingo, Trump aproveitou para dizer que se os números finais ficarem pelos 100 mil será a prova de “um trabalho muito bom” no combate ao vírus. As vozes críticas não tardaram em ouvir-se. “Que tipo de pessoa pode admitir que 100 mil mortos é um bom número?”, interroga-se um colunista do Washington Post, enquanto um radialista conservador, fiel apoiante do Presidente, se indigna com tal afirmação. “O Presidente está a dizer-nos que 200 mil pessoas são descartáveis e que só faltam morrer 198 mil?”.

O cenário mais gravoso, de 240 mil mortos, tem em conta as medidas de mitigação adotadas, que incluem o distanciamento social, o fecho de escolas, a paralisação da economia, etc. Mas o Imperial College britânico tinha feito uma projeção baseada na ausência de medidas mitigadoras que apontava para 2,2 milhões de mortos ou 1,1 milhão no caso de serem adotadas algumas medidas moderadas.

Em 1918, a chamada gripe espanhola, que nos finais da I Guerra Mundial vitimou milhões de pessoas na Europa, matou 675 mil americanos e uma outra epidemia de gripe em 1957 matou entre 70 e 116 mil nos EUA. Mesmo no cenário mais otimista, a Covid-19 ameaça matar mais gente do que qualquer outro acontecimento na era moderna americana. Na guerra do Vietname morreram 58 mil soldados dos EUA.

Não surpreende, pois, que os números tenham assustado Trump a partir do momento em que decidiu ouvir mais os cientistas do que o coro de conservadores mais ou menos fanatizados que todos os dias tentam influenciá-lo, sobretudo na Fox News. Para além das imagens chocantes que lhe foram chegando de todo o país dando conta da luta do pessoal de saúde para salvar vidas, algumas sondagens ajudaram-no também a decidir-se.

Sondagens ajudaram

Parece haver um reconhecimento entre a maioria da população de que não haverá regresso possível à normalidade enquanto o vírus for uma ameaça. 52% dos americanos preferem medidas generalizadas de isolamento, enquanto 38% preferiam que se isolassem apenas os que estão infetados. Salvar vidas primeiro e tratar da economia depois é a opinião da maioria, mesmo daqueles que estão a ser afetados pessoalmente pela paralisação. Nove em cada dez americanos estão dispostos a aceitar restrições na sua vida quotidiana para vencer esta batalha contra o coronavírus.