​Passar a bola

Por entre as muitas dúvidas que têm sido colocadas sobre como resolver a situação dos campeonatos dos diversos países europeus e suas consequências, a UEFA acaba de vir a terreiro para anunciar a transferência de poderes para as respectivas federações nacionais.



Ou seja, a partir de agora a “batata quente” está nas mãos dos responsáveis de cada país, para quem esta decisão, esperada embora, representa um verdadeiro quebra-cabeças.

Diz a entidade máxima do futebol do velho continente que “cada Federação tem a liberdade e soberania para decidir sobre o seu próprio campeonato, e por isso poderá fixar as datas que considere e decidir, juntamente com a respectiva Liga profissional, sobre os campeões, as descidas e as subidas. A Uefa definirá data para darem a lista das equipas classificadas para as próximas competições continentais”.

É assim, sem subtilezas, que a bola passa para o campo da nossa Federação, a qual terá de procurar um entendimento com a Liga no sentido de ir ao encontro das melhores soluções possíveis.

Claro que já houve por aí, a campo aberto, sugestões para todos os gostos.

Mas, em boa verdade, tendo a convicção de que não vai ser possível voltar aos relvados nos tempos mais próximos para se poderem completar os calendários em falta, a decisão não vai ser aceite de bom grado por todos.

Uma coisa é certa: há que ter coragem e levar por diante as decisões possíveis com a máxima brevidade para, mesmo no meio de tantas incertezas, se começar a preparar o futuro, não obstante as dúvidas que este comporta.

Como diz o velho ditado, “El-Rei não manda chover, manda marchar”…