Risco de coronavírus afasta capelães daqueles que mais sofrem

As normas em vigor por causa da pandemia de coronavírus têm afastado os capelães “daqueles que mais sofrem”.

O coordenador nacional dos capelães hospitalares, padre Fernando Sampaio, reconhece que, face à pandemia "não tem sido feita grande assistência aos doentes" e que no contexto hospitalar "a situação é terrível porque o risco de contaminação" afasta os padres "daqueles que mais sofrem".

O sacerdote refere que "a angústia, a ansiedade, e a preocupação levam a que se esqueçam as questões de natureza espiritual".

O também Capelão no Centro Hospitalar Lisboa Norte sublinha que "não há qualquer intenção maléfica em afastar os padres do apoio espiritual," mas admite que a necessidade de contenção da propagação do novo coronavírus está a “aumentar a solidão dos que mais precisam".

Nas palavras do padre Fernando Sampaio a "pandemia afasta-nos daqueles que mais sofrem, no contexto hospitalar", mas "é preciso manter os níveis de contingência para proteger as pessoas".

Por outro lado, o sacerdote considera muito importante "que se reflita sobre a forma como vai ser possível manter o equilíbrio entre a obrigatoriedade de se evitar a propagação da doença e a necessidade de se manter a assistência espiritual a quem está confinado a uma cama hospitalar".

O Coordenador Nacional dos Capelães Hospitalares garante que a possibilidade de assistência aos doentes continua e está por norma à distância de uma chamada, relatando mesmo um caso passado com um colega que "foi chamado para ir a um determinado doente, que insistia muito para que o padre lá fosse". De acordo com o padre Fernando Sampaio "o doente estava com grande ansiedade e a presença do sacerdote acabou por aliviar essa ansiedade", o que em seu entender "traduz o grande medo e ansiedade que existe nos próprios doentes", nos hospitais.

Noutro plano, o capelão do hospital do Centro Hospitalar Lisboa Norte, alerta para "a densidade humana do problema provocado pela covid-19" que em sua opinião "está a gerar uma angústia e sentimento de abandono tremendos".

O coordenador dos Capelães Hospitalares partilha mesmo a preocupação que lhe foi manifestada pelo Presidente da Associação Nacional de Empresas Lutuosas sobre a forma como estão a decorrer os funerais em Portugal. O padre Fernando lembra em particular o sofrimento das "famílias que não podem ver os seus doentes e que por exemplo não os podem ver quando estão a morrer". E reforça que "depois a seguir não podem acompanhar os funerais, não podem existir grandes cerimónias e isso está a gerar uma angústia tremenda, um sentimento de abandono tremendo".

Neste contexto, o coordenador nacional dos Capelães Hospitalares sugere, por exemplo, "a possibilidade de se ver o doente através de um vidro".

"Há aqui aspetos que são extraordinariamente importantes e que estão a vir ao de cima e que são os aspetos humanos na ligação das pessoas entre si e naturalmente os aspetos emocionais e os aspetos espirituais", conclui o padre Fernando Sampaio.