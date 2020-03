​Padres da Diocese de Coimbra participam em "Hospital de Campanha Espiritual"

O projeto "Hospital de Campanha Espiritual" reúne 30 sacerdotes que fazem parte da Diocese de Coimbra e que decidiram manifestar publicamente a sua disponibilidade para "escutar e consolar a quem lhes liga".



Podem ser contactados por telefone, skype, email ou whatsapp para conversar "nas alegrias e nos medos, nas dúvidas e nas esperanças".

“A batalha ainda não acabou, estamos no início de um caminho que será longo e duro. Precisamos de ‘curar as feridas’ e de ‘aquecer os corações’, não por fora mas por dentro. Precisamos sobretudo de cuidar dos que cuidam e dos que não têm ninguém para os cuidar”, afirmam.

Aproveitam para lembrar palavras do Papa Francisco: “Eu vejo claramente que a coisa que a Igreja mais precisa hoje é a capacidade de curar as feridas e aquecer os corações dos fiéis, a proximidade, o companheirismo. Eu vejo a Igreja como um hospital de campanha depois de uma batalha. É preciso curar as suas feridas. Curar as feridas, cuidar das feridas…”

Os contactos dos 30 padres estão disponíveis na página do Seminário Maior de Coimbra.