"Não vão os fieis à igreja, vai ela até à rua deles". Pároco de Moscavide leva esperança com imagem de São José no carro

O padre José Fernando, pároco de Moscavide, adotou, por estes dias, formas diferentes de levar a oração e a esperança a quem vive naquela zona da freguesia. O objetivo, diz, é que ninguém se sinta longe de Cristo neste tempo difícil em que não se pode ir à igreja.



"Na passada quinta feira, dia do pai, coloquei a imagem de São José no tejadilho do carro e andei a pedir que as pessoas ficassem em casa, se protejam a eles e aos outros. Invoquei a proteção de Deus para todos e para que nos livre da pandemia o quanto antes", conta, confesando que que não conseguiu ficar parado perante esta situação.

A ideia "é cortar com a solidão". "Vou dentro do carro levo a aparelhagem sonora e falo: 'força, coragem, vamos vencer isto, juntos somos mais fortes!’", exemplifica.

Conhece bem os que ali residem, há muitos idosos, e fica "preocupado e com receio de muitos poderem morrer da solidão". "Estou a pensar ir por aí nas ruas, à tarde, e levar a imagem de Nossa Senhora e cânticos de Fátima", diz.