Covid-19. Padre português no Brasil critica "comportamento bizarro e egocêntrico" de Bolsonaro

É difícil saber, por estes dias, o que “mais assusta a população brasileira que hoje ainda preserva um mínimo de bom senso”: se o coronavírus, ou “o comportamento bizarro e egocêntrico do Presidente Bolsonaro”. As palavras são do padre português Alfredo Gonçalves, que está no Brasil há mais de 50 anos, critica de forma veemente o comportamento do Presidente Jair Bolsonaro na gestão da crise provocada pela Covid-19.



Nas palavras do sacerdote missionário scalabriano, uma congregação que se dedica ao trabalho com as migrações, e assessor para a mobilidade humana da Conferência Episcopal Brasileira, o Presidente brasileiro está a “agir na contramão das orientações da Organização Mundial de Saúde, dos especialistas em infeciologia e de seu próprio governo”.

Num texto partilhado com a Renascença, o padre Alfredo Gonçalves diz que “temos o vírus Covid-19, devidamente coroado mas ameaçador, depois, vem o vírus da crise socioeconómica e, por fim, o vírus de uma atitude desdenhosa e debochada por parte de quem, no combate ao inimigo invisível, deveria estar à frente do comando e, em lugar disso, fala de histeria, procurando criar, cultivar e incentivar, direta ou indiretamente, uma inimizade visível contra os poderes democráticos instituídos”.

E o sacerdote pergunta se “são três vírus ou um vírus de três cabeças?” Para concluir que são “três vírus que se fundem em um só: o vírus de um modo de produção neoliberal que, movido pelo lucro e a acumulação de capital, extrai e explora até a última gota de seiva, de suor e de sangue tanto os bens que a natureza nos proporciona, quanto a mão-de-obra humana”.