​Catequese online. Presença e esperança junto das famílias

À hora marcada, catequistas e crianças entram na sala virtual. Está cada um em sua casa, à frente do computador ou do telemóvel. Vai começar o encontro de catequese. Será diferente, obviamente, dos encontros presenciais. À medida que as crianças vão entrando na sala e se vão vendo uns aos outros, a reação é de surpresa e, ao mesmo tempo, de alegria. As crianças do 4º catecismo já não se viam há muito tempo e têm saudades.

Depois prossegue a catequese. A catequista vai dialogando com as crianças, que têm ao lado uma bíblia e o catecismo, sobre a importância da Palavra de Deus e, no final, deixa o desafio de “cada um construir, ao longo da semana, um pequeno espaço de oração no quarto” e ainda “transcrever e ilustrar a oração do Pai Nosso”. São ainda motivados a enviar “para o email da catequese a fotografia do cantinho de oração que contruíram, para que todos possamos conhecer esse espaço”.

As crianças aderem à proposta e no final do encontro despedem-se com um beijinho e a promessa de se encontrarem na próxima semana. É a catequese online, para todos os catecismos, na Paróquia de Santa Maria Maior, em Chaves, na Diocese de Vila Real.

“O rosto humano da Igreja que não abandona os seus fiéis”

A iniciativa surge “devido às circunstâncias que estamos agora a viver". "E como queremos dar continuidade ao encontro semanal, só é possível através destes meios. Uma ideia que surgiu da coordenadora da catequese paroquial e que foi muito bem acolhida por todos os catequistas. E eu, da minha parte, estou mesmo encantado que ela vá por diante”, conta à Renascença o pároco de Santa Maria Maior, em Chaves.

Na paróquia estão inscritos na catequese presencial cerca de 600 crianças e adolescentes. Para a catequese online já se inscreveram “mais de metade”. E o padre Hélder Sá acredita que as inscrições possam “aumentar muito mais, a partir do conhecimento que vão ter da iniciativa, porque uns passam a palavra para os outros”.

A catequese online foi montada em menos de 15 dias. A coordenadora da catequese paroquial, Odete Alves, destaca a “grande adesão por parte de todos os catequistas, cheios de boa vontade”.

“Uns dominam a tecnologia, outros não, mas ninguém se colocou de fora, cada um fez a parte que lhe cabia com todo o interesse, com todo o empenho e com todo o zelo. Todos juntos pela mesma causa. Isto como um corpo unido, cada membro com a sua função, com a sua responsabilidade. Foi o que aconteceu, na articulação com todos os membros que fazem parte deste corpo”, conta a catequista.