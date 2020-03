UEFA castiga Soares com três jogos de suspensão

O Comité Disciplinar da UEFA castigou Tiquinho Soares com três jogos de suspensão, pelo cartão vermelho direto que o avançado brasileiro viu na receção do FC Porto ao Bayer Leverkusen, a contar par a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Visto que o FC Porto já foi eliminado das competições europeias, Soares só poderá cumprir castigo nos primeiros três jogos em competições da UEFA na próxima temporada.

Também o próprio FC Porto foi castigado pela UEFA. A equipa portista terá de pagar 63 mil euros no prazo de 90 dias: 35 mil euros pelo atraso no recomeço do jogo em Leverkusen, na primeira mão; 10 mil por "conduta imprópria da equipa" na segunda mão, no Dragão; e 18 mil por "bloqueio nos acessos para passagem do público".

Soares poderá nem vir a cumprir o castigo com as cores do FC Porto, contudo. De acordo com o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", a AS Roma, treinada por Paulo Fonseca, está disposta a oferecer 15 milhões de euros para contratar o ponta de lança.

Tiquinho Soares, de 29 anos, tem contrato até ao final da próxima temporada e cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Esta época, é o melhor marcador do FC Porto, com 16 golos.