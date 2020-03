Partidos dão sinais de que apoiarão prolongamento do estado de emergência

Veja também:

Os partidos políticos dão sinais de que apoiarão o prolongamento do estado de emergência. Depois de ouvirem esta terça-feira os especialistas no Infarmed, em Lisboa, PSD, CDS, PAN e Bloco de Esquerda estão em sintonia.

O deputado Ricardo Batista Leite, do PSD, defende o prolongamento das medidas de contenção para ultrapassar a crise do coronavírus.

“Temos que continuar com todas as medidas de precaução, este isolamento social que reconhecemos ser muito difícil para o país é uma necessidade absoluta, mas é a única forma consensual de conseguirmos garantir a inversão do número de novos casos e depois começarmos a avançar para a libertação da quarentena em todo o país”, afirma Ricardo Batista Leite.

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, diz além das medidas de isolamento físico na sociedade, “é preciso implementar medidas específicas para os grupos de maior risco e, nomeadamente, assegurar a proteção dos profissionais de saúde que estão na linha da frente”.

O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, defende que as medidas “musculadas” para travar a pandemia de coronavírus devem prosseguir.

“O CDS entende que, neste momento, não podemos abrandar as medidas de contingência musculadas que foram tomadas. Em coerência com aquilo que temos vindo a defender, o CDS subscreverá a manutenção do estado de emergência. Reservamo-nos, claro, para observar o diploma e perceber em que termos é que ele continuará ou não a vigorar”, disse Francisco Rodrigues dos Santos.