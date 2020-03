Veja o número de casos de Covid-19 em Portugal por concelho. Há 3 novas entradas na lista da DGS

Dados divulgados esta segunda-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 135 concelhos com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19. São menos 16 do que no dia anterior.

A explicação para este decréscimo prende-se com o facto de terem ocorrido duplicações na contagem do número de casos confirmados no boletim da passada segunda-feira.

Segundo esclarece a DGS à Renascença, no método de contagem anterior "são utilizados dados reportados pelas ARS por concelho e, quando ainda não estão registados, são utilizados os do SINAVE, tal como é referido na nota metodológica". "Logo, o universo pode ser, indevidamente, maior do que o número de casos, por dupla contagem", admite.

A partir de hoje, e mesmo sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias, a DGS irá passar a disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica.

Há, no entanto, três concelhos que se juntam à lista da DGS - Vila Nova de Poiares, Góis e Tavira, cada um com três casos confirmados de infecção com Covid-19.

Lisboa (505) ultrapassa, assim, o Porto (467), seguido de Vila Nova de Gaia (338), Gondomar (298), Maia (293) e Matosinhos (273).

Vila Nova de Famalicão e Gondomar são os dois concelhos que registam maior aumento no número de casos de Covid-19, ambos com mais 22 infetados nas últimas 24 horas.

Casos confirmados de Covid-19 em Portugal por concelho