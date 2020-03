“Por favor não venham”. É o pedido do autarca de Vila Real aos emigrantes

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, dirigiu esta terça-feira uma mensagem aos emigrantes com um apelo a que não regressem à terra em época de Páscoa.

“Sei bem que muitos de vós esperavam esta época de Páscoa para se voltarem a reencontrar, sei que estavam ansiosos para rever os pais, os filhos, os netos, rever os amigos e voltar a estar nesta terra amada Vila Real. Este vírus infernal que nos assola leva-me agora a pedir-vos um grande sacrifício, por favor não venham”, pede o autarca.

“Nesta Páscoa, fiquem nas terras que vos acolheram em segurança”, insiste Rui Santos assegurando aos emigrantes que “são filhas e filhos de Vila Real, espalhados pelo mundo”.

“São gente que adoramos receber de volta na nossa casa comum. Mas a vossa vinda poderia representar um perigo, principalmente para as nossas populações mais idosas, para os vossos próprios pais e avós”, alerta o presidente de Vila Real.

O autarca sustenta o apelo, recordando que alguns emigrantes “estão em zonas muito afetadas e a própria viagem é altamente desaconselhada”.

“Mais do que apelar a que as forças de segurança imponham seja o que for, quero apelar-vos a vós, a que tomem a atitude certa e permaneçam nas vossas terras de acolhimento”, enfatiza.

Para tranquilizar os emigrantes Rui Santos garante que em Vila Real todos estão empenhados “na guerra” de combate à Covid-19 e que “a maioria dos cidadãos tem sido muito responsável e tem cumprido as diretivas da DGS”.

“A autarquia tudo tem feito para os que cá estão tenham todo o apoio que precisam”, garante o autarca.

O presidente da autarquia de Vila Real afirma ter consciência de que as suas palavras “não sossegam o coração” dos que estão longe, mas não deixa de suplicar que confiem na autarquia e “desta vez não venham a Vila Real na Páscoa”.

“Quando conseguirmos vencer esta guerra contra a Covid-19, cá estaremos, novamente, com alegria a dar-vos o abraço que desejam e merecem”, promete.

“Se Deus quiser, vamos a ver-nos no próximo verão. Juntos vamos ganhar à Covid-19”, conclui o presidente da Câmara de Vila Real.