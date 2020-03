Politécnico de Setúbal promove "igualdade de acesso" ao ensino

Veja também:

A trabalhar na modalidade de Ensino à Distância (EaD), o Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) decidiu intensificar os seus esforços para não excluir deste processo, os estudantes que não possuem meios informáticos e/ou acesso à Internet em casa.

“O objetivo é permitir a igualdade de acesso e a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, garantindo a todos o direito à educação", sublinha, numa mensagem à instituição, o presidente do IPS, Pedro Dominguinhos.

A prioridade passa, desde já, por assegurar que o máximo de estudantes possam acompanhar o EaD, por isso faz-se o levantamento dos casos em que se verifica necessidade de equipamentos para assistir às aulas desde casa.

A instituição anuncia, também, que está “em processo de criação um banco de computadores que funcionará por empréstimo, quer da parte do IPS, quer de colegas, quer ainda de organizações parceiras, estando igualmente em projeto, em parceria com uma instituição bancária, o lançamento de uma linha de crédito para aquisição de computador.”

Uma outra medida de apoio já aprovada, é o alargamento, até setembro de 2020, do período de pagamento das propinas, “sem pagamento de juros de mora”, prevendo-se ainda “a criação do fundo social estuDAR”, que vai envolver toda a comunidade académica, assim como organizações parceiras.

Para dar resposta às necessidades sentidas neste período excecional, também a Associação Académica (AAIPS) decidiu o reforço de verbas para todas as atividades de cariz social que tenham como objetivo apoiar os estudantes do IPS.

Este politécnico, “consciente de todas as perturbações decorrentes deste esforço de contenção da pandemia, com o país em Estado de Emergência”, decidiu, por outro lado, através dos seus Serviços de Ação Social (SAS), “manter as consultas de apoio psicológico, agora em regime de atendimento à distância (sessão virtual), para estudantes, trabalhadores docentes e não docentes.”

No que toca aos serviços de alimentação, “foi instituído o regime de ‘take away’, com entrega individual de refeições no refeitório e bares dos campi de Setúbal e Barreiro”, agora encerrados. Na residência de estudantes de Santiago, onde permanecem alojados 120 estudantes, “estão a ser disponibilizadas diariamente refeições completas, aí entregues sem qualquer custo.”

Manter uma conduta de “muita vigilância e responsabilidade”, mas “sem alarmismos”, é o conselho deixado pelo presidente da instituição, Pedro Dominguinhos, na mensagem, lembrando que o IPS, “enquanto comunidade académica que vive para o desenvolvimento e melhoria contínua da sociedade, deve ser exemplar nesta matéria”.