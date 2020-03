O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media garante que “nos próximos dias” vão ser anunciadas “medidas de emergência” para o setor da comunicação social em tempos de pandemia.

Em declarações à Renascença, Nuno Artur Silva não quis ainda antecipar quais as medidas concretas, mas garantiu que estão a ser estudadas e analisas, até com o que está a ser feito noutros países.

Sem se querer comprometer, o governante sempre disse que um incremento na publicidade institucional pode ser um dos caminhos.

A Comunicação Social “é um setor com características próprias” e, por isso, haverá em breve medidas específicas, mas Nuno Artur Silva lembra que as empresas do setor podem já aproveitar as primeiras medidas tomadas pelo Executivo que apoiam todas as empresas, genericamente.

Depois, “tão importantes” como as medidas de emergência, serão igualmente “as medidas para uma segunda fase, a retoma”.

Nuno Artur Silva garante, no entanto, que “qualquer apoio à Comunicação Social tem de ser genérico, sem ter em conta critérios editoriais”. “Defendemos um jornalismo livre, independente e plural e não cabe ao Governo decidir como as empresas de comunicação social se organizam”.

“A Comunicação Social é o pulmão da democracia” e tem sido essencial neste período de crise pandémica, acrescenta o secretário de Estado.

A Plataforma dos Média Privados pediu apoios e lembrou que já houve uma quebra de publicidade na ordem dos 40 a 60%.

Quanto ao cinema e audiovisual, Nuno Artur Silva referiu que “já estão em vigor medidas” para o setor.

“A ideia é acelerar concursos e estimular empresas e parceiros”, refere. Lembra também que a RTP já “lançou medidas muito importantes” de apoio.