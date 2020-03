Lay-off na TAP e “mea culpa” na Holanda

Veja também:

PORTUGAL

Com uma parte do mundo a lidar com a pandemia e outra parte nervosamente à espera, começam a tornar-se aparentes os sinais da crise económica que seguirá. Valha-nos o facto de Marcelo Rebelo de Sousa considerar que o esforço dos portugueses está a resultar.

Marcelo Rebelo de Sousa acredita que as medidas do estado de emergência estão a resultar, mas recusa-se a dizer se o vai prolongar. Isto no dia em que a dimensão da crise económica provocada pela covid-19 se tornou mais aparente: a TAP anunciou que vai fazer layoff de 90% dos seus funcionários.

O Presidente da República quer manter as medidas de contenção. No final de uma reunião com especialistas na área da Saúde, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o esforço de isolamento social dos portugueses está a ser compensado. “Olhando para os números, parece confirmar-se que as medidas tomadas influenciaram a evolução do processo de propagação da covid-19. Isso dá razão aos políticos para continuarem a decidir no mesmo sentido”, disse o Presidente, sem revelar, porém, se vai prolongar o estado de emergência.

A TAP anunciou que vai fazer lay-off de 90% dos seus trabalhadores. Com a esmagadora maioria dos serviços suspensos, devido ao coronavírus, a transportadora aérea procura assim enfrentar a crise económica que advém da paragem dos voos.

Os CTT vão antecipar a emissão e pagamento de vales em dois dias úteis e fasear a distribuição durante oito dias, como medidas de mitigação ao contágio de covid-19. Os vales serão emitidos em 1 de abril e distribuídos até 9 de abril. Neste período, os CTT vão ter 34 lojas com horários alargados, a funcionar entre as 9h00 e as 13h30 e das 14h30 até às 17h30. Vai ser ainda reforçado o serviço de pagamento de vales ao domicílio

O Instituto Politécnico de Setúbal está a criar um banco de computadores para emprestar aos alunos que não têm o equipamento necessário para acompanharem as aulas à distância. Além dos computadores, o Instituto estendeu o prazo de pagamento das propinas, está a disponibilizar refeições gratuitas em regime de entrega individual nos refeitórios de Setúbal e Barreiro e mantém em funcionamento a residência estudantil de Santiago.

Já muitos nos explicaram como falar aos mais novos sobre a pandemia. Mas, e os mais velhos? Nuno Sousa, psicoterapeuta na área da infância e adolescência sugere que sejam precisamente os netos a explicar aos avós o que se passa neste momento no mundo. E fala de mais, muito mais, que pode ajudar a sua família a ultrapassar esta prova.

E por falar em avós e netos, quantos não estão agora na situação do Alexandre, de Ovar, que perdeu a avó mas tem mais perguntas que respostas? Uma reportagem da Renascença, de uma das cidades mais atingidas em Portugal.





Evolução do coronavírus em Portugal