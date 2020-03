"Impõe-se manter as medidas de contenção", diz Marcelo

Veja também:

"Impõe-se manter as medidas de contenção" para travar a pandemia de coronavírus, anunciou esta terça-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dando a entender que o estado de emergência deve ser prolongado.

O Presidente da República falava aos jornalistas no final de uma reunião com especialistas, na sede do Infarmed, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa defende a continuidade das medidas de contenção e diz que há uma tendência positiva, que pode ser confirmada nos próximos dias.

“Há uma diferença apreciável entre primeira fase e a fase mais recente. E mais do que isso: a continuar o que parece ser uma tendência, temos uma fixação em valores que podem vir a ser menos de metade claramente, em média, daqueles que se verificaram na primeira fase e podem significar uma relação com o encerramento de escolas e medidas de contenção adotadas.”

“Se assim for, e os próximos dias poderão confirmar, essa é uma boa notícia a premiar esforço dos portugueses que assumiram a tarefa coletiva de aplicar autocontenção”, sublinha.

A segunda conclusão desta reunião com os peritos, é que, "no futuro imediato, vale a pena manter as medidas de contenção, impõe-se manter as medidas de contenção", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

"E foi uma posição unânime. Importa manter a pressão na mola. É uma prioridade para o nosso futuro imediato”, reforçou.



O estado de emergência termina na quinta-feira, mas tudo indica que deverá ser prolongado por mais duas semanas.

Portugal regista até esta terça-feira 160 mortes associadas à covid-19, mais 20 do que na segunda feira, e 7.443 infetados (mais 1.035), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados atualizados até às 24:00 de segunda-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (83), seguida da região Centro (40), da região de Lisboa e Vale do Tejo (35) e do Algarve, que hoje regista dois mortos.

Relativamente a segunda-feira, em que se registavam 140 mortes, hoje observou-se um aumento de 14,1% (mais 20).

