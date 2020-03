​​Governo reforça confiança na Direção-Geral da Saúde

“O Governo subscreve toda a confiança na DGS. É evidente que o dinamismo da doença nos obriga a resposta proporcionais à evolução do surto. Em responsáveis políticos e institucionais, obriga-nos a que tenhamos de fazer outras declarações passado algum tempo. Todas as determinações da DGS têm sido confirmadas e são em convergência com normas das organizações internacionais. Só podemos dizer que subscrevemos toda a confiança na DGS”, disse o secretário de Estado.

Lacerda Sales confirma ainda que chegará, esta terça-feira à noite, ao Porto, um avião com equipamentos de proteção individual que vão reforçar consideravelmente a capacidade de proteção dos profissionais de saúde.

“Ontem falava que um avião com 100 toneladas chegaria esta semana. Esse avião chega esta noite. Trará 3,5 milhões de máscaras, 300 mil toucas, 100 mil batas e outros equipamentos necessários. Queria também agradecer aos profissionais de saúde, que são a jóia da coroa do SNS. Agradecimento a todos sem exceção, há muitas linhas da frente, até algumas menos óbvias ou menos percetíveis”, explica.

O secretário de Estado fez ainda a atualização sobre a disponibilidade de kits de testagem no país: “Aguardamos 481 mil zaragatoas e congelamos cerca de 200 mil kits. Já recebemos mais cerca de 66 mil kits. A distribuição será feita de acordo com as necessidades das regiões do país”.

Portugal regista até esta terça-feira 160 mortes associadas à covid-19, mais 20 do que na segunda-feira, e 7.443 infetados (mais 1.035), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados atualizados até às 24:00 de segunda-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (83), seguida da região Centro (40), da região de Lisboa e Vale do Tejo (35) e do Algarve, que hoje regista dois mortos.

Relativamente a segunda-feira, em que se registavam 140 mortes, hoje observou-se um aumento de 14,1% (mais 20).