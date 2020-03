Governo exclui cerca sanitária no Porto. "Não faz sentido"

Veja também:

Uma cerca sanitária no Porto devido à pandemia do novo coronavírus não faz atualmente “qualquer sentido” , afirma o secretário de Estado de Saúde, António Lacerda Sales.

"A fixação de cercas sanitárias é antecedida de notificações de calamidade pública. É decidida em situações normais pelo conselho ministros, ou por despacho do primeiro-ministro e ministro da Administração Interna, em caso de urgência. São decisões sustentadas na avaliação do risco feita pela autoridade de saúde. No caso do Porto, não houve indicação da autoridade de saúde nesse sentido e não faz sentido essa situação”, afirma o governante, em conferência de imprensa.

A diretora-geral da Saúde anunciou, segunda-feira, que a possibilidade de impor uma cerca sanitária na região do Porto estava a ser analisada pelas autoridades de saúde regionais e nacionais.



Sem detalhar, Graça Freitas disse que a decisão podia ser tomada nas próximas horas, mas não referiu os concelhos em causa.