Estarreja. Autarca pede urgentemente testes no lar da associação Vida Nova

O presidente da Câmara de Estarreja pediu a intervenção urgente do Governo para realizar testes para detetar Covid-19 no lar da associação Vida Nova, onde foram detetadas 11 pessoas infetadas com o novo coronavírus.

"É preciso que os exames se façam de forma imediata para que se possa tranquilizar as pessoas e conseguir um contingente de funcionários para que aquele lar possa continuar a funcionar ou então evacuem o lar", disse à Lusa o presidente Diamantino Sabina.

No lar da Instituição Particular de Solidariedade Social "Vida Nova", situada em Pardilho, foram diagnosticados 11 casos de covid-19, sendo que desses, nove são funcionários que estão em casa a receber tratamento. Os outros casos dizem respeito a dois utentes que tiveram um teste positivo à covid-19, um dos quais já morreu e o outro está internado no Hospital de Aveiro. Há ainda um outro utente que está internado, mas ainda não se sabe se está infetado com o novo coronavírus. Os restantes 25 utentes que permanecem nesta estrutura residencial para peças idosas ainda não fizeram os testes para saber se estão ou não infetados.