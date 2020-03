​Covid-19. Freguesias mobilizadas para ajudar no ensino à distância

A Associação Nacional de Freguesias (Anafre) aguarda com expectativa por indicações do Ministério da Educação quanto à forma como pretende implementar o ensino à distância no terceiro período e em que medida as autarquias locais irão ajudar a tornar isso possível.



O presidente da Anafre, Jorge Veloso, revela à Renascença que já teve um encontro inicial com a equipa do ministério de Tiago Brandão Rodrigues sobre várias questões, entre elas o ensino à distância. Mas aguarda por decisões e indicações da tutela.

"Na sexta-feira, tive uma reunião por videoconferência com a senhora secretária de Estado da Educação, e foi abordado o assunto das desigualdades sociais, das refeições para as crianças e dos equipamentos para que as crianças possam ter aulas à distância. E aguardaremos com expectativa o que o Ministério nos irá informar", explica Jorge Veloso, depois de o ministro da Educação ter admitido, na Renascença, que "tudo indica que as aulas serão à distância" no terceiro período.