​Bragança exige a realização de testes à Covid-19 em todos os lares de idosos do distrito

Veja também:

A Câmara Municipal de Bragança exige aos Ministérios da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a realização imediata de testes à Covid-19 em todos os lares de idosos do distrito.



O presidente da autarquia, Hernâni Dias, sustenta a posição na “evolução epidemiológica da Covid-19 no Distrito de Bragança,” que “regista aumentos significativos, nomeadamente no universo de pessoas idosas, não se conseguindo perceber a verdadeira realidade, por falta de testes” e alerta o Governo para a realidade do distrito com “um índice de envelhecimento superior à média nacional”.

De acordo com os últimos dados do INE, reportados ao ano de 2018, a NUT Alto Trás-os-Montes é a segunda mais envelhecida do país, com um índice de envelhecimento de 301,6, sendo a média nacional de 159,4 e da região Norte de 159,6.