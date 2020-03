Balanço DGS. Sobe para 160 mortos por Covid-19 e Norte tem a maioria dos casos de infeção

Veja também:

No balanço diário desta terça-feira, a Direção-Geral da Saúde confirma 160 mortes e 7.443 casos de infeções confirmadas (mais de mil em 24 horas).

O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados atualizados até às 24h00 de segunda-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (83), seguida da região Centro (40), da região de Lisboa e Vale do Tejo (35) e do Algarve, que hoje regista dois mortos.

Das 160 mortes, 97 tinham mais de 80 anos, 38 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, 17 entre os 60 e os 69 anos, seis entre os 50 e os 59 anos e dois óbitos entre os 40 aos 49 anos.

O boletim revela que há 4.610 a aguardar o resultado das análises laboratoriais e que 19.260 estão sob vigilância.

Nesta altura estão hospitalizadas 627 pessoas, das quais 188 estão nos cuidados intensivos.