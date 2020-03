Área Metropolitana do Porto recusa cerca e pede reforço dos testes

O presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia - um dos municípios mais afetados pela pandemia em Portugal - classifica de "azar comunicacional" as palavras da principal responsável pela Direção Geral da Saúde (DGS) , que segunda-feira disse estar em estudo a possibilidade de isolar a cidade do Porto.

Eduardo Vítor Rodrigues reforça posição contrária à imposição de uma cerca sanitária no Grande Porto, zona do país que concentra maior número de casos de Covid-19 , e em resposta sugere a massificação dos testes. Convidado do programa "As 3 da Manhã" , da Renascença , o presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP) faz notar que há duas semanas a AMP se bate pelo reforço significativo do número de testes e considera que esta é "a única forma de sair relativamente bem de tudo isto, como aconteceu na Islândia ou na Coreia do Sul".

"Quando alguns testes começarem a ser feitos serão massivamente positivos"



Na opinião de Eduardo Vítor Rodrigues, "já ninguém tem dúvidas de que quando alguns testes começarem a ser feitos serão massivamente positivos; isso já se está sentir nas IPSS", assinala o autarca, que faz notar a enorme importância que as Instituições Particulares de Solidariedade Social têm na AMP e no norte do país em geral.



Eduardo Vítor Rodrigues, nesta entrevista à Renascença, reconhece que do ponto de vista do isolamento social o primeiro fim de semana no grande Porto foi "desastroso", tendo melhorado de forma significativa no segundo, com as pessoas mais "consciencializadas e com maior presença da autoridade nas ruas".

Em conclusão, o presidente da AMP considera que "estamos no bom caminho, mas o bom caminho não é uma cerca sanitária". Entretanto, num esclarecimento prestado à Renascença, a DGS admite duplicações na contagem de casos no Porto.