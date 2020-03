Violência, fome e falta de material de proteção marcam primeiros dias de quarentena na Índia

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra três pessoas, vestidas com fatos de proteção, a pulverizar os trabalhadores indianos sentados no chão com o líquido, que, normalmente, é usado na desinfeção de transportes públicos.

O estado indiano de Uttar Pradesh tem sido alvo de polémicas, depois de um grupo de emigrantes ter sido regado com desinfetante à base de lixívia, quando tentavam regressar ao país.

Ashok Gautam, um agente de autoridade sénior de Uttar Pradesh, conta à CNN que cerca de cinco mil pessoas foram “publicamente pulverizadas” à chegada ao país, antes de serem autorizados a dispersar.

“Pulverizamos estas pessoas como parte das medidas de higiene a ter. Não queremos que sejam portadoras do vírus, que pode estar agarrado às suas roupas”.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os desinfetantes químicos resultam em superfícies, mas podem ser perigosos quando utilizados em pessoas. A Organização alerta ainda que limpar a pele com desinfetantes não mata o vírus, caso este já se encontre no corpo.

Paus e varas para controlar população

Depois de o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ter decretado, na passada quarta-feira, quarentena obrigatória para a população do país, milhares de pessoas começaram a tentar fugir, em desespero, das principais cidades para as aldeias. Fogem à fome, não ao vírus.

Durante o fim-de-semana foram vários os relatos de violência em estações de autocarros por todo o país, com centenas de pessoas a lutarem por um lugar vago. Vários agentes policiais chegaram a recorrer a paus e varas para punir quem desrespeitasse as normas do distanciamento social imposto esta semana.