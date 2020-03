​OMS insiste que as máscaras criam falsa sensação de segurança

Veja também:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) volta a avisar que “a utilização de máscara não garante, por si só, qualquer proteção [contra o coronavírus] se não for combinada com outras medidas.



Tarik Jasarevic, porta-voz da OMS, adverte que “as pessoas que usam máscara podem ter um falso sentimento de segurança e esquecer outros gestos essenciais, como lavar as mãos".

Por outro lado, este responsável avisa que, “se as máscaras estiverem mal colocadas, a pessoa pode ter a tendência de tocar com mais frequência na cara”, o que representa um perigo acrescido, “já que o vírus entra no organismo através das mucosas dos olhos, nariz e boca”.

Jasarevic reitera que “pessoas com sintomas devem usar máscaras para proteger os outros, bem como as pessoas que cuidam de doentes e estão mais expostas ao vírus”.

O porta-voz da OMS pede, ainda, aos não profissionais de saúde que “não façam reservas de máscaras em casa”, porque são “imprescindíveis para os profissionais de saúde, que não podem trabalhar sem elas e enfrentam em muitos países problemas devido à escassez provocada pelo aumento da procura”.