​Las Vegas transforma parque de estacionamento em centro de acolhimento para sem-abrigo

Um parque de estacionamento de Las Vegas, no estado do Nevada nos Estados Unidos, foi transformado num centro de acolhimento temporário para sem-abrigo, mas a medida está a ser muito criticada, devido às condições disponibilizadas a quem ali se resguarda.

As pessoas dormem no asfalto do parque a céu aberto. O alcatrão foi pintado e há uma grelha de espaços que determina a área que deve ser ocupada por cada pessoa e a distância entre elas, para diminuir o risco de contágio do novo coronavírus. Inicialmente, foram colocados tapetes de ginástica, mas as dificuldades para os desinfetar obrigaram à sua recolha. Foram requeridos colchões laváveis, mas não havia disponibilidade.

Quando foram publicadas fotografias do espaço, as redes sociais foram inundadas por críticas às condições oferecidas pela cidade aos sem-abrigo. Jace Radke, porta-voz da autarquia de Las Vegas, justificou que a cidade avançou com esta medida temporária, por falta de espaço noutras alternativas.