Espanha regista novo recorde de mortes num só dia por Covid-19

Espanha anunciou que faleceram 849 pessoas nas últimas 24 horas devido ao coronavírus, um novo recorde de óbitos por dia no país.

No total, são há 8.189 óbitos no país pela Covid-19. No domingo tinham falecido 838 pessoas devido à doença, registo ultrapassado esta terça-feira.

O número de infetados subiu cerca de nove mil para 94.417, segundo anunciou o Ministério da Saúde. O número de casos recuperados sobe também para os 19.259.

Espanha é o terceiro país do mundo com mais casos de coronavírus. Itália já ultrapassou os 100 mil infetados e os Estados Unidos somam cerca de 164 mil casos confirmados pela Covid-19.

Em todo o mundo, os casos infetados já ultrapassam os 780.000. Portugal tem 6.408 casos e 140 óbitos registados pelo coronavírus.