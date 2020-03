Covid-19 já fez mais de três mil vítimas mortais nos EUA

Os Estados Unidos ultrapassaram a barreira dos 3.000 mortos, esta segunda-feira. Segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins, cujos dados são tidos como referência., há 164.603 casos de Covid-19 confirmados e 3.170 vítimas mortais

O Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças norte-americano, todavia, aponta para 140 mil casos e 2.405 mortes no país. Os números obrigaram Trump, inicialmente criticado por uma resposta lenta do governo federal em relação à propagação do vírus, a tomar medidas mais duras.

Assim, Trump, que tinha avançado que a sua expectativa era a de reabrir grande parte do país para a Páscoa, em 12 de abril, teve de recuar e estender as diretrizes para o distanciamento social até o final desse mesmo mês, uma vez confrontado com dados sobre a crescente crise do novo coronavírus.



O Presidente dos EUA, Donald Trump, justificou ontem a sua decisão de prolongar as medidas de distanciamento social até final de abril, enquanto prepara o país para o cenário de mais de 100.000 mortes pela Covid-19.

“O pior que podemos fazer é tomar atitudes muito cedo e, de repente, tudo regressa”, disse Trump. Trump reconheceu que a propagação do vírus ainda está apenas a começar, admitindo que serão precisas medidas mais duras, num volte-face estratégico, um dia depois de ter dito que gostaria que os norte-americanos já estivessem a viver vidas normais na segunda semana de abril.