Covid-19. British Airways suspende operações no aeroporto de Gatwick

A companhia aérea British Airways suspendeu todos os voos do aeroporto britânico de Gatwick devido aos efeitos económicos provocados pelas medidas impostas contra a propagação do novo coronavírus.

A companhia de aviação refere que "as restrições e os desafios do 'ambiente empresarial'" estiveram na base da decisão. O setor dos transportes aéreos tem sido fortemente afetado pelos efeitos da pandemia que obriga as pessoas a ficarem confinadas e impedidas de viajar.

Em geral, as operações nos aeroportos têm sido reduzidas. Esta terça-feira, apenas 33 aviões descolaram ou aterraram no aeroporto de Gatwick de acordo com o organismo FligStats que fornece informações sobre aeroportos.

A partir de quarta-feira o aeroporto de Gatwick só vai permitir aterragens e descolagens entre as 14h00 e as 22h00.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil.