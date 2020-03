​Coronavírus e "la brutta Europa". Um teste à solidariedade da UE

O que é feito da solidariedade europeia? Foi uma pergunta colocada várias vezes nas últimas semanas. Para travar a propagação do novo coronavírus, o primeiro impulso de muitos países foi trancar a porta: as fronteiras foram fechadas total ou parcialmente, e vários governos anunciaram um bloqueio à exportação de máscaras cirúrgicas, incluindo a Alemanha e a França.

A presidente da Comissão Europeia não gostou: "uma crise sem fronteiras não pode ser resolvida colocando barreiras entre nós. Mas esse foi exatamente o primeiro reflexo de muitos países europeus. Isso não faz qualquer sentido", afirmou Ursula von der Leyen. À Renascença, Katarina Barley, vice-presidente do Parlamento Europeu, diz que, com esta crise, veio à tona "o que ainda não funciona na União". "Vemos que, em muitas áreas, a União Europeia continua a ser uma associação de Estados-membros e não uma União que pode agir por si própria", refere a social-democrata alemã. "La brutta Europa" De Itália, o país europeu mais afetado pela pandemia, chegam relatos de abandono. "La brutta Europa" - a "feia Europa" - foi o destaque na capa no diário "la Repubblica". No Twitter, o ex-presidente do Parlamento Europeu, o italiano Antonio Tajani, criticou o "egoísmo masoquista" e a "miopia" de alguns Estados-membros, com o número de mortes por covid-19 a subir todos os dias. A crítica não é só por os países terem fechado a porta; é também por alguns deles estarem a segurar com firmeza o porta-moedas. Na semana passada, os chefes de Estado e de governo europeus não chegaram a consenso sobre o que fazer para tentar travar o afundamento das economias com a pandemia da covid-19. Itália, Espanha e Portugal, por exemplo, pedem "coronabonds", títulos de dívida europeia emitidos em conjunto para conseguir empréstimos com juros baixos. Mas outros países, incluindo a Alemanha e a Holanda, estão contra, porque temem ser obrigados a pagar do próprio bolso, em caso de incumprimento. Seria o mesmo que emprestar um cartão de crédito a alguém "sem poder controlar as suas despesas", afirmou o chefe do banco central alemão, Jens Weidmann, citado pela emissora pública alemã ARD. E apontam-se outras soluções - uma delas, o Mecanismo Europeu de Estabilidade. O primeiro-ministro português, António Costa, criticou em particular o Governo holandês por falta de empatia com Itália e Espanha. É "repugnante", disse.

Declarações "repugnantes" e de "mesquinhez recorrente". Costa critica ministro holandês

Crise apanhou países de surpresa Sem consensos entre os líderes, a resposta europeia tarda. A Comissão também demorou a agir, segundo a eurodeputada Katarina Barley. "É um problema de coordenação. Penso que a Comissão Europeia começou muito tarde a reunir os Estados-membros e a ajudá-los a coordenar as medidas. Mas é um problema que também tem a ver com a atribuição de competências. Estas áreas importantes - a saúde, a educação, a segurança interna, o sistema social - são áreas da responsabilidade dos Estados-membros", sublinha. Em declarações à Renascença, o politólogo Manuel Becker, da Universidade de Bona, lembra, por outro lado, que a crise apanhou todos de surpresa. "Estamos a lidar com uma situação desconhecida até aqui, para a qual não há um plano nos tratados, nos regulamentos ou nos mecanismos da União Europeia", comenta Becker. "Há muitas decisões a serem tomadas no próprio momento e estamos numa situação extremamente dinâmica, em que não é possível avaliar realmente o risco. Por isso, é possível compreender que o primeiro impulso seja cuidar da própria casa e dos seus cidadãos." A propaganda da China e da Rússia Há três semanas, o representante permanente de Itália junto da União Europeia, Maurizio Massari, escreveu no site "Politico" que o país pediu ao bloco material médico através do Mecanismo de Proteção Civil, mas nenhum Estado-membro respondeu. "Só a China respondeu bilateralmente", lamentou Massari.

A China enviou especialistas em saúde e dezenas de toneladas de material, incluindo ventiladores, medicamentos e máscaras cirúrgicas. Moscovo também apoiou Itália. Junto à ajuda foram colocados autocolantes com as bandeiras russa e italiana em forma de coração e a mensagem: "From Russia with love" ("Da Rússia com amor"). "É claro que países como a Rússia e a China, países autoritários, reconhecem o potencial de propaganda numa situação como esta e é nesse contexto que as suas ações devem ser enquadradas", comenta o politólogo Manuel Becker. "Mas eles não descobriram agora o humanitarismo, e isso não é algo que esteja fora do alcance dos europeus." A ajuda "possível" Pelo contrário - os europeus estão a ajudar. A Alemanha, por exemplo, forneceu há duas semanas sete toneladas de apoio a Itália, incluindo ventiladores e máscaras cirúrgicas, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros - e haveria mais a caminho. Hospitais alemães ofereceram-se para receber dezenas de pacientes italianos e franceses. "Os nossos hospitais têm capacidade e conhecimento médico para o fazer", afirmou recentemente Petra Köpping, ministra dos Assuntos Sociais na Saxónia. "Mesmo com as fronteiras fechadas e com cada país a lutar para contornar esta crise, pensamos de forma europeia e ajudamos onde podemos." Entretanto, a Comissão Europeia anunciou medidas para adquirir mais máscaras, luvas, óculos e fatos de proteção - e acelerar a produção. Foi desapertado temporariamente o cinto da disciplina orçamental para os países estarem à vontade e poderem apoiar a economia. E o Parlamento Europeu deu "luz verde" a uma ajuda de 37 mil milhões de euros destinada às zonas mais afetadas pelo novo coronavírus, para reforçar os sistemas de saúde e ajudar empresas e trabalhadores.