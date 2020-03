​Mário Lino, glória do boxe português, morreu de Covid-19

Veja também:



Mário Lino, antiga glória do boxe português, é uma das vítimas mortais da covid-19. Mário Lino faleceu na segunda-feira, no Hospital de São João, no Porto. Tinha 71 anos.



A confirmação do óbito por Covid-19 foi dada a Bola Branca pelo presidente da Federação Portuguesa de Boxe. Eugénio Pinheiro lembra o percurso do pugilista e do treinador. O antigo pugilista e treinador Mário Lino representou o FC Porto e ganhou todos os títulos na sua categoria de 51 kg, no final de década de 60, quando Pinto da Costa liderava a secção de boxe dos dragões.

O presidente da Federação Portuguesa de Boxe, Eugénio Pinheiro, evoca a memória de um pugilista que fez história na modalidade. “Foi um atleta várias vezes campeão. Representou o FC Porto, depois foi para França onde também foi pugilista profissional e voltou, tendo treinado vários clubes, entre os quais o FC Porto e o Ramaldense. Para além de um grande atleta foi um grande treinador. Foi sempre um homem presente nos eventos de boxe e sempre pronto a colaborar com a modalidade”, recorda.

Todas as competições de boxe suspensas

Eugénio Pinheiro explica que há algum tempo que decretou a suspensão de todas as provas da modalidade em Portugal devido ao novo coronavírus.

“A Federação de Boxe, como todas as outras, tomou as devidas providências e sendo as provas de Boxe feitas em recintos fechados tivemos que cancelar as competições para não ter ajuntamentos de pessoas. O boxe é praticado com uma grande proximidade dos atletas e primeiro do que a competição, está a saúde dos atletas”, sublinha.