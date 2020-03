Silas pede jogos à porta fechada quando campeonatos recomeçarem

Veja também:

Jorge Silas pede que, quando a Federação e a Liga decretarem o reinício dos campeonatos, os jogos sejam realizados à porta fechada.

O ex-treinador do Sporting é da opinião de que, quando as provas forem reatadas, os jogos deverão decorrer sem público nas bancadas, para evitar a propagação do novo coronavírus.

"Acho que se deve esperar um pouco mais para tomar uma decisão final. De qualquer das maneiras, quando se reatar deve ser à porta fechada. Mas temos de esperar para ver a evolução de toda esta situação, é prematuro tomar a decisão de jogar ou não. Mas, se mais tarde, se decidir continuar as provas, isso deverá acontecer à porta fechada, seria a decisão mais sensata", refere Silas, em entrevista a Bola Branca.

Silas solidário





Jorge Silas aborda, ainda, a iniciativa que levou a cabo, para entrega de máscaras e material hospitalar, na sequência de um pedido de uma enfermeira do Hospital de Almada.

"Começou com uma enfermeira que é amiga da minha esposa. Ela sabe que conheço muita gente e o facto de ser treinador de futebol podia ajudar a conseguir fundos para adquirir material para o hospital. Tem sido tudo coordenado entre mim e ela. Conseguimos passar o valor das mil máscaras e, por isso, tentei perceber que outro material é que o hospital precisava. Aí, meti as mãos à obra outra vez, para conseguir ajudar", explica.

As máscaras, e restante material que estava em falta, serão entregues no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Em Portugal, o número de infetados com o novo coronavírus subiu, esta terça-feira, para 7.443. Há, ainda, registo de 160 mortes por Covid-19.