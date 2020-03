Redução salarial pode ter impacto no desempenho dos jogadores

Veja também:

Qualquer corte salarial, no futebol português, deve ser precedido de diálogo com os jogadores, de forma a não afetar negativamente o rendimento das equipas, uma vez retomada a competição, quando a pandemia do novo coronavírus passar.

O aviso é deixado por Jorge Silvério, especialista em psicologia do desporto, em Bola Branca, face à probabilidade de o futebol português ser um dos próximos a anunciar a medida, recomendada pela FIFA, de redução considerável dos salários dos jogadores. Jorge Silvério avisa para a forma como devem ser feitos os cortes salariais em Portugal.

“Se houver uma revisão salarial, que se entende, por parte dos clubes, porque ficam sem rendimentos duramente algum tempo, é importante que haja um diálogo com os atletas, se os clubes entenderem que é uma medida fundamental para a sobrevivência. Mas isso deve passar sempre por uma negociação e um acordo, sob pena de haver um impacto negativo no desempenho dos atletas”, recomenda.

Barcelona, de Nélson Semedo, e Juventus, de Cristiano Ronaldo, são alguns dos clubes de topo que já anunciaram a medida, para fazer frente ao rombo económico provocado pela Covid-19.