Lusitânia de Lourosa explica proposta de alargamento dos campeonatos

O presidente do Lusitânia de Lourosa, um dos clubes subscritores da proposta de alargamento dos campeonatos, acredita que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai acolher bem a ideia sugerida por alguns clubes do Campeonato de Portugal.



A proposta

O documento enviado à FPF prevê o aumento da I Liga para 20 emblemas já em 2020/21, sem descidas, esta temporada, e com a promoção de Nacional e Farense, os dois clubes que estavam em zona de subida na II Liga, no momento da suspensão dos campeonatos devido à pandemia de Covid-19, que aconteceu antes do início da 24.ª jornada. Em 2021/22 o número de equipas seria reduzido para 18.

Os subscritores desta proposta - alguns clubes do Campeonato de Portugal (CP) - também sugerem que não haja descidas na II Liga e que subam as oito equipas que estavam em zona de acesso ao "play-off" de promoção, no Campeonato de Portugal, aquando da interrupção das competições. As equipas B de Braga, Vitória de Guimarães e Marítimo, também a competir no CP e a do Sporting, que será reativada, também teriam acesso a uma II Liga alargada a 28 equipas, divididas por duas séries de 14. O Campeonato de Portugal seria disputado em duas séries de 12 equipas.

Anulação do Campeonato de Portugal inviável para o presidente do Lourosa

Hugo Mendes aguarda pela resposta da FPF, sendo que os subscritores jamais admitem a anulação do Campeonato de Portugal, também interrompido devido à Covid-19.



"Não terminando a época, achamos por bem este alargamento para beneficiar os clubes que tanto trabalharam. Beneficia também a II Liga. O presidente da FPF irá encarar a proposta com bons olhos, pois não é só uma proposta para remediar, mas para consolidar o futebol português. É uma proposta de futuro e válida. E uma benesse para a Liga de Clubes, inclusive", refere o presidente do Lourosa, a Bola Branca, após ter recebido o aval da respetiva associação de futebol.

"A nossa associação (AF Aveiro) achou a proposta interessante. Em relação à FPF, valorizo bastante o trabalho de Fernando Gomes [presidente] e aquilo que nunca pode acontecer é anular esta prova. Isso não é verdade desportiva. Seja com a nossa proposta, ou com outra que a federação apresente, estamos disponíveis. E a FPF apresentará um modelo para não prejudicar estes clubes e também não desvirtuar a verdade desportiva", confia Hugo Mendes.

"A grande maioria [dos clubes do CP] está a favor, embora agradar aos 72 clubes seja um desafio. Mas a maioria aprova esta proposta e isso, para nós, é que é importante. Só os beneficia e quando digo beneficiar é a verdade desportiva", termina o líder do 2.º classificado da Série B do Campeonato de Portugal.

Se a proposta for viabilizada pela FPF, Portimonense e Aves, que estão em zona de descida, teriam lugar na I Liga, na companhia dos promovidos Nacional e Farense, em lugares de subida na II Liga. Cova da Piedade e Casa Pia, em posições de descida no segundo escalão, continuariam na II Liga, que contaria com as subidas de Vizela e Fafe (Série A), Arouca e Lourosa (Série B), Praiense e Benfica Castelo Branco (Série C), Olhanense e Real (Série D). Vitória B, Braga B e Marítimo B, a competir na Série A completariam o quadro de 28 equipas no segundo escalão do futebol nacional.

Vizela, Fafe, Sintrense, Espinho, Olhanense, Sertanense, Amora, Trofense ou Leiria, todos do Campeonato de Portugal, são também subscritores do documento dirigido à FPF.