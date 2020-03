Coronavírus. ​APAF lança angariação de fundos para comprar material médico

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) lançou, esta terça-feira, uma campanha de angariação de fundos "com o objetivo de adquirir equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde que a cada minuto travam, na linha da frente, esta dura batalha" contra o novo coronavírus.



Em sintonia com a Direção-Geral de Saúde (DGS), a associação presidida por Luciano Gonçalves iniciou o processo de recolha de donativos que, "às primeiras horas da campanha", está a ser liderada precisamente pelos árbitros. Mesmo com as dificuldades inerentes à suspensão de toda a atividade e hiato de rendimentos.

"Estamos muito satisfeitos que a classe se tenha unido tanto para contribuir. Alguns dos árbitros passam por uma fase menos boa, porque se não há jogos, também não ganham mas nem isso os demoveu de contribuir de alguma forma para esta ajuda que pretendemos dar", adianta o presidente da APAF, em declarações a Bola Branca.

"Até agora, nenhum caso confirmado na arbitragem"

É com agrado, por outro lado, que Luciano Gonçalves assinala, na Renascença, a inexistência de casos confirmados da Covid-19 na arbitragem nacional.

Duas situações em concreto despoletaram alarme - Fábio Veríssimo e um outro árbitro dos escalões distritais realizaram quarentena mas sem infeção - mas o líder da APAF tem motivos para respirar de alívio.

"Felizmente ainda não tivemos nenhum caso confirmado na arbitragem. Até agora nenhum caso confirmado", conclui.

Para contribiir para campanha de angariação de fundos da APAF, sob o lema "Todos dependemos de todos", é este o NIB disponibilizado pela associação de classe dos árbitros: 0010 0000 00356370002 44.