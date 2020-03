Só daqui a um mês é que Horácio Gonçalves sabe quando começa a defender título em Moçambique

As autoridades moçambicanas suspenderam o futebol e Horácio Gonçalves, treinador português do Costa do Sol, atual campeão, aguarda para saber quando irá arrancar o Moçambola. Com início previamente agendado para 4 de abril, o campeonato não começará antes de 25 do próximo mês.

Em entrevista à Renascença, Horácio Gonçalves informa que "a federação decide dentro de um mês por quanto tempo o futebol irá parar". "O adiamento está contido nas medidas preventivas que o Estado moçambicano está a impor. Vamos aguardar tranquilamente", diz o treinador que esta época já venceu a Supertaça.

O treinador português considera que as medidas restritivas impostas pelo governo para conter o novo coronavírus não são fáceis, mas elogia o trabalho do Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi. “Está muito atento. Tem feito comunicações ao país. São medidas difíceis porque estamos numa zona do globo em que a cultura é diferente, mas face ao que está a acontecer, à informação que está a passar, e tudo o que os moçambicanos estão a viver com o que se passa, é importante o país preparar-se para tudo e o Governo está a trabalhar muito bem”, conclui.



O hábito de ganhar

Com o futebol parado em Moçambique a época é uma incógnita para Horácio Gonçalves que tinha começado a temporada com o pé direito, ao vencer a Supertaça e a liderar o Campeonato Provincial.

“No ano passado em quatro provas vencemos três: Supertaça, Provincial e campeonato. Este ano começámos a época com vitória na Supertaça e passámos em primeiro no nosso grupo, no Provincial, para a Fase Final. Na Taça e no Campeonato esperamos vitórias mas não será fácil. O nosso foco principal é o campeonato mas ambicionamos sempre algo mais”, aponta como meta para a temporada que neste momento está suspensa devido ao novo coronavírus.

Horácio Gonçalves, de 57 anos, cumpre a terceira temporada em Moçambique no comando do Costa do Sol. É o campeão em título pela equipa de Maputo.

Até esta esta-feira, Moçambique tem registo de oito casos positivos de Covid-19.