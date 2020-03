Governo admite nacionalizar empresas

O ministro da Economia acrescenta que "neste momento toda a indústria da aviação civil, a nível mundial, está a conhecer grandes dificuldades", e complementa com a ideia de que "um pouco por todo o mundo estão a ocorrer despedimentos em massa nesta indústria".

Na mesma entrevista, e sobre a TAP, que irá recorrer a lay-off neste período, o ministro avança que o "Estado não deixará de usar a estratégia ao seu dispor" quando e como for necessário.

" O Estado tem ferramentas para nacionalizar empresas e irá fazê-lo se for preciso ", diz.

O mesmo garante ainda que o Governo não foi notificado "de nenhum pedido de lay-off apresentado pela TAP e, apesar de não abordar diretamente a nacionalização da companhia aérea, afirma que o Estado não deixará de assegurar a preservação do valor da empresa.

Comunicação Social

O ministro da Economia também aborda do papel da comunicação social, e garante que a mesma merecerá por parte do Executivo atenção especial. Siza Vieira garante resposta "ao paradoxo de maiores audiências de sempre e as receitas a cair".