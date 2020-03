Covid-19. Governo já recebeu 3.600 pedidos de empresas para adesão ao novo "lay-off"

A ministra do Trabalho e da Segurança Social anunciou, Mendes Godinho.esta segunda-feira, que o Governo recebeu 3.600 pedidos de empresas para aderirem ao regime "lay-off" simplifcado lançado na semana passada, disse hoje a ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana

Ana Mendes Godinho, que falava aos jornalistas no âmbito da apresentação de um sistema rápido de triagem relacionado com a Covid-19, no Hospital da Cruz Vermelha em Lisboa, disse que o objetivo do Governo é ajudar a manter as condições para a manutenção dos empregos e minimizar o número de despedimentos.

A ministra reforçou que se trata de um mecanismo de apoio à manutenção de emprego e visa criar condições para que as empresas mantenham os postos de trabalho, tendo o Governo recebido 3.600 pedidos de empresas, até esta segunda-feira.

A TAP é uma das empresas a aderir ao regime excecional criado pelo Governo. A companhia aérea anunciou a suspensão do contrato de trabalho de 90% dos trabalhadores e os restantes ficarão com horário reduzido a 20%.