Coronavírus. TAP avança com “lay-off” para 90% dos trabalhadores

A TAP vai avançar com um processo de “lay-off” para 90% dos trabalhadores e com a redução do período normal de trabalho em 20% para os restantes colaboradores.

A informação é da própria companhia aérea numa mensagem enviada aos funcionários.

“As condições remuneratórias definidas contemplam o pagamento de 2/3 das remunerações fixas mensais para os colaboradores em suspensão temporária da prestação do trabalho e o pagamento de 80% da remuneração fixa mensal para os colaboradores em redução de horário de trabalho, porque estes continuam a trabalhar para assegurar a retoma”, indicou a TAP.

As medidas entram em vigor a 2 de abril por um período de 30 dias e podem vir a ser alargadas.

A partir desta data, a TAP apenas voa para Açores e Madeira, faz voos de repatriamento e voos para transportar material médico.

As ligações entre Lisboa e Porto estão suspensas, tal como os voos para Miami, Toronto, Newark e Boston.

A ligação entre Lisboa e Funchal passa de dois voos diários para dois voos por semana. Já a ligação a Ponta Delgada é reduzida de um voo por dia para dois semanais. Para a Terceira, a TAP passará a voar apenas uma vez por semana.