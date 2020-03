Centeno alerta para riscos de "fragmentação" da União Europeia

O presidente do Eurogrupo não tem dúvidas em dizer que esta é uma crise da qual toda a Europa "sairá com níveis de dívida muito maiores".

Mário Centeno nunca se refere explicitamente à emissão de dívida conjunta. Mas, salienta que a União Europeia deve "estar aberta a considerar alternativas", quando os "instrumentos existentes (...) se revelam inadequados".

O presidente do Eurogrupo demarca-se assim da posição da Comissão Europeia e de uma linha dura dentro do próprio Eurogrupo.

A presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, já disse em público ser contra os coronabonds e tem vindo a defender que já estão em marcha "instrumentos" de resposta à crise do coronavírus.

Segundo von der Leyen, os coronabonds não são mais do que um slogan e a emissão de dívida conjunta prende-se com a questão mais ampla das garantias. E, por isso, julga justificadas as preocupações de vários países do norte da Europa.