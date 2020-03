Primavera Sound Porto adiado para setembro

O festival Primavera Sound, que deveria realizar-se nos dias 16, 17 e 18 de junho no Parque da Cidade, no Porto, foi adiado para setembro. Em comunicado, a organização adianta que o certame deverá realizar-se agora a 3,4 e 5 de setembro, atendendo "ao estado de emergência resultante do surto do novo coronavírus".

"O mundo tal como o conhecemos foi, aos poucos, tomando um novo rumo. Perante este cenário tão diferente, e face às restrições impostas pelas autoridades à celebração de eventos público e à livre circulação de pessoas, vemo-nos forçados a adiar a próxima edição por motivos de força maior", pode ler-se no comunicado.

A decisão foi tomada "em plena coordenação com a Câmara Municipal do Porto". Os bilhetes já comprados para as antigas datas são válidos para as novas. Por agora, a venda de bilhetes foi interrompida. "Quando ultrapassarmos o estado de emergência e todas as suas prorrogações iremos partilhar informações e retomar a venda de bilhetes", reza o comunicado.

A decisão não é uma total surpresa, uma vez que o Primavera Sound de Barcelona, em Espanha, também já tinha sido adiado.

Recorde-se que o evento deveria realizar-se no Parque da Cidade do Porto onde, neste momento, se encontra montado um dispositivo de realização de testes à Covid-19 em modelo "drive thru".