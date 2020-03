Itália. O contágio da caridade em tempo de pandemia

Veja também:

Diversas iniciativas de caridade surgem espontaneamente em várias cidades italianas, sobretudo para ajudar quem vive em dificuldade.



No domingo, no bairro de Alberone, em Roma, foram deixados numa praça pública vários pacotes de massas, para os mais necessitados poderem levantar casa.

Na cidade de Nápoles arrancou no centro histórico a “cesta solidária”, uma iniciativa em que se pendura uma cesta da janela ou da varanda para “quem pode coloca e, quem não pode, leva”, frase de São José Moscati, "o médico dos pobres", que usava um chapéu com esta frase para incentivar a ajuda aos mais necessitados.

Entretanto, o cardeal Luis Antonio Tagle, presidente da Caritas Internacional, alertou para a urgência de “não pensarmos só em nós”, porque “a propagação pandémica de um vírus deve produzir um "contágio" pandémico de caridade”.

Numa mensagem divulgada esta segunda-feira, o cardeal filipino afirmou que “a história julgará a nossa geração com base na força do amor altruísta que esta emergência comum terá, ou não, gerado no mundo.

